Честный торговец получил $7 вознаграждения за возвращенные $25 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 13797
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 6480
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
10 Просмотров: 5859
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 11268
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 747
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2412
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1557
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3465
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1710
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1863
Фото
Все фото
3
4
3
7
5
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Видео
Все видео
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4581
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3627
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2034
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3258
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 396
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 03:14

Честный торговец получил $7 вознаграждения за возвращенные $25 тыс.

  Комментировать
Честный торговец получил $7 вознаграждения за возвращенные $25 тыс.
Честный торговец, отдавший найденные деньги / Скриншот из YouTube

Молодой уличный торговец получил всего $7 за возвращение $25 тыс. человеку, потерявшему их в городе Ирбид, на севере Иордании.

Исмаэль Абу Акл, продающий сладкую вату, нашел наличные деньги у обменника в Ирбиде. Затем разыскал владельца и отдал ему наличные деньги. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за 7 лет деньги не являются для украинцев самым желанным подарком

Уличный торговец рассказал, что нашел наличные деньги и вернул владельцу, который дал ему $7 вознаграждения за честность. Он говорит, что хочет, чтобы это оставалось между ним и Богом.

"Я рассказал историю подруге, написавшей о ней в соцсетях. Вернул деньги владельцу, потому что искал только вознаграждения от Аллаха и никогда не стремился к популярности в соцсетях", – сказал Абу Акль.

Видео с рассказом мужчины стало вирусным в соцсетях и вызвало много сарказма пользователей, которые высмеяли вознаграждение владельца. Они хвалили продавца за честность и просили Аллаха благословить парня и вознаградить его больше, чем владелец денег.

Тысячу за вакцинацию украинцы активно тратят на кинотеатры и книжные магазины. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Telegram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Честный торговец получил $7 вознаграждения за возвращенные $25 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 13797
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 11268
На гостелеканале &quot;Рада&quot; хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 2 Просмотров: 10197
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 9738
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас Просмотров: 9398
Мир
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 1125
Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадала пограничница
Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадала пограничница Просмотров: 1089
На фоне протестов в Казахстане приостановили работу обменники
На фоне протестов в Казахстане приостановили работу обменники Просмотров: 351
Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL
Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL Просмотров: 1170
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
3
 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
10
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
5
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
5
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
Голосов: 219
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть