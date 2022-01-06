Честный торговец получил $7 вознаграждения за возвращенные $25 тыс.

Честный торговец, отдавший найденные деньги / Скриншот из YouTube

Молодой уличный торговец получил всего $7 за возвращение $25 тыс. человеку, потерявшему их в городе Ирбид, на севере Иордании.

Исмаэль Абу Акл, продающий сладкую вату, нашел наличные деньги у обменника в Ирбиде. Затем разыскал владельца и отдал ему наличные деньги. Об этом пишет Gulf News.

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Уличный торговец рассказал, что нашел наличные деньги и вернул владельцу, который дал ему $7 вознаграждения за честность. Он говорит, что хочет, чтобы это оставалось между ним и Богом.

"Я рассказал историю подруге, написавшей о ней в соцсетях. Вернул деньги владельцу, потому что искал только вознаграждения от Аллаха и никогда не стремился к популярности в соцсетях", – сказал Абу Акль.

Видео с рассказом мужчины стало вирусным в соцсетях и вызвало много сарказма пользователей, которые высмеяли вознаграждение владельца. Они хвалили продавца за честность и просили Аллаха благословить парня и вознаградить его больше, чем владелец денег.

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