Чешские политики раскритиковали выступление Земана

Политики заявили, что президент разгласил секретную информацию. Фото: pexels.com

Чешские политики раскритиковали выступление президента Милоша Земана о причастности российских агентов к взрывам на военных складах в 2014 году.

Он раскрыл секретную информацию, поставил под сомнение данные, обнародованные правительством, и "открыл двери" для российской дезинформации, сообщает ČTK.

Президент Сената Милош Вистрчил заявил, что Земан поставил расследование под угрозу.

"Я также был на встрече Комитета Сената по обороне и безопасности, которая проходила в секретном режиме, и я убежден, что президент предоставил данные продолжающегося расследования, что ставит под угрозу безопасность Чешской республики", - сказал он.

Не уточнял, какая именно информация засекречена.

Спикер палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что не услышал в воскресном интервью Земана новой информации. Лидер движения STAN Вит Ракушан заявил, что Земан подыгрывает российской дезинформации.

"Как член комитета по безопасности, могу констатировать, что у него не точная информация и он или умышленно неправильно подает ее, или просто ошибается. Можно только предполагать, почему он открывает ворота для дезинформации", - сказал он.

Лидер TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, что интервью Земана прозвучало как речь не для чешских граждан, а для РФ.

"Тривиализация, зарождение сомнений, клевета - и все это разумно "упаковано". Это позор, вместо того, чтобы встать на защиту граждан страны, он умаляет важность всего дела и открывает ворота для дезинформационных кампаний", - заявила она.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что об однозначной причастности российских агентов к взрывам в Врбетице можно будет говорить после завершения расследования. Он заявил, что ни одна суверенная страна не может допустить, чтобы на ее территории иностранные агенты устраивали террористический акт.