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пятница, 24 июля 2020 00:57

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ расшифровали

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&quot;Черные ящики&quot; сбитого самолета МАУ расшифровали
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ был сбит над Тегераном в ночь на 8 января 2020 года. Фото: REUTERS

Во Франции закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.

"Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техразследование", сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, которого цитирует "Громадське радио".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ

19 июля Франция получила от Ирана бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета авиакомпании МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

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