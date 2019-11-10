Чернокожий рэпер планирует баллотироваться в президенты США

Президентом США хочет быть рэпер Канье Уэст. Фото: Онлайн

Репер Каньє Вест хоче балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

"Мартіна Лютер Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав та можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей", йдеться у заяві артиста, повідомляє портал NME.

"Коли я буду балотуватися у президенти у 2024-ому, ми могли б створити стільки робочих місць".

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Каньє Вест став найбільш високооплачуваним хіп-хоп виконавцем у світі за версією журналу Forbes.