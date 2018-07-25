Церковь звучит, как айфон - колокола заменили рингтонами

Две студентки предложили заменить колокола мелодиями мобильных телефонов. Чиновники поддержали идею.
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Теперь в течение дня из церкви раздаются несколько стандартных рингтонов. Время от времени церковь звонит как айфон - звучит известная пользователям мелодия Marimba.
В начале августа реконструкцию закончат и в городе вновь зазвучит привычный церковный колокол.
Община города Херксхайм-ам Берг в немецкой земле Рейнланд-Пфальц проголосовала за сохранение церковного колокола времен эпохи национал-социализма. Речь идет о колоколе 1934 года в башне местной протестантской церкви Святого Иакова. На нем изображена свастика и надпись Alles fuers Vaterland Adolf Hitler "Все ради Отечества - Адольф Гитлер".
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