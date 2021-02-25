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пятница, 26 февраля 2021 00:04

Через три месяца введут паспорта вакцинации

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Через три месяца введут паспорта вакцинации
Европа вводит паспорта вакцинации. Фото: Reuters

В странах Европейского Союза до начала лета хотят ввести сертификаты вакцинации против коронавируса.

С необходимостью такого решения согласились все лидеры ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции, пишет U.S. News.

"Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации", – сказала канцлер.

Эти документы позволят людям, получившим прививки против Covid-19, путешествовать по Европе. На подготовку технической основы таких сертификатов Комиссии ЕС потребуется около трех месяцев.

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Всемирная организация здравоохранения выступила против паспортов вакцинации от коронавируса. Пока неизвестно, в какой степени вакцинация защищает человечество от распространения коронавируса.

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