Через "Северный поток" прокачали рекордный объем газа

С момента введения в эксплуатацию первой нитки трубопровода в 2011 году было транспортировано около 382 млрд куб м газа. Фото: Reuters

Через газопровод "Северный поток" в 2020 году прокачали рекордные 59,2 млрд куб. м. газа.

Загрузка газопровода превысило показатель предыдущих лет, поэтому объем транспортировки газа достиг исторически высокого уровня. Об этом сообщает компания-оператор Nord Stream.

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В 2019 по морскому трубопроводу поставили 58,5 млрд куб. м. Таким образом, поставки газа в прошлом году увеличились на 1,2%.

До конца 2020 года по "Северному потоку" с момента ввода в эксплуатацию первой нитки трубопровода транспортировали около 382 млрд куб. м газа.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток длиной 1224 км и пропускной способностью 27,5 млрд куб. м газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа в России напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии является газопроводы NEL и OPAL. Акционеры Nord Stream - Газпром с 51% долей, немецкие компании Wintershall и E.ON Ruhgas - по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская Engie - по 9%.



