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пятница, 22 октября 2021 14:59

Через мгновение после трагедии: появились фото Болдуина и видео с места происшествия
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В сети появились фото голливудского актера Алека Болдуина, которые сделали через мгновение после трагедии на съемочной площадке.

На одном снимке видно, как шокированный актер в отчаянии звонит кому-то в слезах. На другом - плачет у дороги. Кадры распространил в Twitter журналист EFE Хавьер Ромуальдо.

Актер пока отказывается от каких-либо комментариев, ведь тяжело переживает трагедию. Однако известно, что никаких обвинений пока не выдвигали.

Алек Болдуин через мгновение после трагедии на съемочной площадке
Фото: twitter.com/JavierRomualdo
Актер пока отказывается от каких-либо комментариев, ведь сложно переживает трагедию
Съемочная площадка, где голливудский актер Алек Болдуин ранил двух человек

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Также в сети появилось видео со съемочной площадки фильма "Ржавчина" в американском штате Нью-Мексико.

На записи - место происшествия с высоты, окружено желтой лентой. Там работают экстренные службы.

Между тем съемки фильма "Ржавчина" приостановили.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико.

Погибшей оказалась Галина Гатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

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