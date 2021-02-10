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среда, 10 февраля 2021 12:41

Через коронавирус в прошлом году в стране родилось на 1,7 млн детей меньше

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Через коронавирус в прошлом году в стране родилось на 1,7 млн детей меньше
Китайские дети / Reuters

Количество новорожденных в Китае 2020 года снизилось на 15% в годовом измерении. Такие данные Министерства общественной безопасности Китая.

Падение количества рождаемости стало следствием пандемии коронавируса, которая повлияла на экономику страны и решения многих китайцев о том, создавать ли семью. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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2020 года в Китае родилось чуть больше 10 млн детей. Это на 1 млн меньше, чем 2019-го - 11,79 млн.

В последние годы многие пары в Китае не хотели заводить ребенка из-за роста стоимости жизни и образования. Даже отказ Пекина от политики "одного ребенка" существенно не изменил количество рожденных в стране.

Снижение рождаемости приводит к старению населения. Уже сейчас каждому 5-му китайцу 60 лет и больше. Это около 250 млн человек. Ожидается, что в конце февраля Статистическое бюро Китая представит официальные демографические данные 2020 года.

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