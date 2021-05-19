Через границу пробрались 8 тыс. мигрантов. Туда отправили войска

Пляж Сеуты охраняли бронетранспортеры. Фото: Reuters

Испания направила войска на территорию своего эксклава Сеута. Будут патрулировать границу после того, как туда проникли около 8 тыс. мигрантов из Марокко.

"Внезапное прибытия мигрантов может стать серьезным кризисом для Европы. Должны немедленно восстановить порядок на фоне обострения дипломатической напряженности с Марокко", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Reuters.

Пляж Сеуты охраняли бронетранспортеры, а солдаты и полиция использовали дубинки и бросали дымовые шашки. Количество мигрантов, прибывающих морем, сократилось, некоторые добровольно возвращается в Марокко. В частности назад отправили около 4 тыс. человек.

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Региональный лидер Сеуты раскритиковал пассивность Марокко перед наплывом мигрантов, и некоторые независимые эксперты заявили, что Рабат сначала позволил это как средство давления на Мадрид - через его решение допустить лидера повстанцев из Западной Сахары Брахима Гали лечиться в клинике Испании.

Расследование издания The Guardian и международного журналистского коллектива Lost in Europe показало, что с января 2018 года по декабрь 2020-го в Европе пропали без вести 18 292 детей мигрантов, то есть 17 детей в день. Только в 2020 году пропали без вести 5768 детей в 13 странах Европы. Большинство детей, пропавших без вести за последние три года, приехали в Европу из Марокко, Алжира, Эритрее, Гвинее и Афганистана. 90% - мальчики и примерно каждый шестой моложе 15 лет.