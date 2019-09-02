Через авиаудар по Йемену погибло более 100 человек

Коалиция нанесла авиаудар по Йемену. Фото: РБК

Международный комитет Красного Креста заявляет о более ста погибших в Йемене в результате авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

"Более 100 человек погибли в Йемене после того, как коалиция под руководством Саудовской Аравии осуществила ряд авиаударов по центру содержания заключенных", – сообщает BBC.

По информации МККК, минимум 40 пострадавшим оказывается медицинская помощь после авиаудара.

Вместе с тем, коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена, заявила, что их авиаудары уничтожили беспилотники и ракетные площадки антиправительственных повстанцев.

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Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается гражданская война.