Через 30 лет половина людей в мире будут близорукими - ученые

Родители признали, что их дети проводят все больше времени перед экранами / Getty Images

До 2050 года половина взрослого населения мира будет страдать от близорукости. Среди факторов, которые способствуют этому – недостаток времени, проводимого в детстве на улице, и среда проживания.

Эксперты предупреждают, что низкий уровень активности, длительное время с книгами и гаджетами, увеличения количества времени в помещении и генетика приведут к 30% увеличению случаев миопии или близорукости через 20-30 лет. Такие данные исследования компании Vision Direct. Об этом пишет Mirror.

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В частности, способствуют этому увлечения игровыми приставками, телевизорами, телефонами, ноутбуками и даже писанием ручкой на бумаге. Если делать это в течение длительного времени, оно вызвать нагрузку на глаза.

Это влияет не только на взрослых. Дети становятся все более близорукими в более молодом возрасте и, следовательно, более восприимчивы к вторичным глазным заболеваниям, таким как глаукома, отслоение сетчатки и миопическая дегенерация желтого пятна в более позднем возрасте.

Исследования показали, что увеличение количества времени, которое люди проводят вне дома, значительно отсрочивает возникновение близорукости у детей. За последние 60 лет случаи миопии у детей в возрасте 10–16 лет удвоились, и исследования показывают, что основными причинами являются недостаток времени на улице, и слишком много времени смотрения на близко размещенные предметы.

Солнечный свет стимулирует выработку витамина D и дофамина, которые, как показывают исследования, связаны со здоровым развитием глаз, поэтому важно побуждать детей как можно больше выходить на улицу.

Предупреждение появилось после того, как исследование Vision Direct с участием 2000 детей в возрасте от 4 до 18 лет показало, что 83% используют экраны чаще, чем когда-либо прежде, часто более пяти часов в день. 93% родителей признают, что их дети привыкли проводить еще больше времени перед дисплеями во время пандемии.

Помимо заболеваний глаз, родители беспокоятся, что их дети будут страдать от других осложнений со здоровьем в раннем возрасте. Таких как искривление позвоночника – 18%, проблемы с шеей – 24% и плохая осанка – 34%.

Поскольку время перед экранами значительно увеличилось за время пандемии, 40% родителей теперь ежедневно борются с детьми, чтобы заставить их заниматься другими делами.

В мае первым слепым альпинистом из Азии и третьим в мире, который покорил Эверест, стал 46-летний Чжан Хун из Китая. Чжан потерял зрение в 21 год из-за глаукомы. На покорение его вдохновил Эрик Вайхенмайер, ставший в 2001 году первым слепым, поднявшимся на самую высокою вершину планеты.