Черепах кормят майонезом, чтобы спасти

Ветеринары израильского Национального центра спасения морских черепах кормят майонезом животных, оказавшихся в опасности из-за разлива мазута на побережье страны. Продукт разрушает ядовитое вещество и выводит его из пищеварительного тракта зеленых черепах.

Лечение проходят 11 черепах, чьи трахеи были забиты мазутом. Об этом сообщает Управление природы и парков Израиля, пишет Associated Press.

Фото: apnews.com

Предварительно мазут удалили из дыхательных путей животных. На лечение черепах уйдет чуть больше недели, после этого их планируют выпустить на волю.

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На побережье Израиля вымыло липкую черную массу, которую обнаружили практически по всей береговой линии страны. Не известно, откуда появился мазут. Его заметили еще 11 февраля в 50 км от берега. Власти Израиля подозревают, что причастным к утечке может быть одно из суден.