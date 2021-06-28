Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах

Власти Чехии передали послу РФ ноту. Фото: pexels.com

Власти Чехии официально требуют от России компенсации ущерба от взрывов 2014 года на военных складах в Врбетице.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу ноту, сообщает iDNES.

Чешские власти оценила ущерб в €25,5 млн.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о распределении компенсации. 350 млн крон пойдут для муниципалитетов и региона и 300 млн для отдельных граждан.

Суммы распределяют в зависимости от расстояния, от периметра риска и в соответствии с бюджетным определением налогов.

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Каждый житель, включая детей, постоянно проживающий в пяти муниципалитетах имеет право на получение определенной суммы.

Взрывы на складе вооружений во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. Склады арендовал болгарский торговец Эмилиан Гебрев. Хранил там оружие, которое планировал передать Украине. В 2015 году Гебрева дважды пытались отравить "Новичком". Российские дипломаты покинули территорию Чехии во второй половине дня 19 апреля. Москва в ответ выслала 20 работников посольства Чехии, что в Праге оценили как несимметричную реакцию.