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понедельник, 28 февраля 2022 16:54

Чехия поддерживает вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре

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Чехия поддерживает вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре
Премьер Чехии поддержал идею вступления Украины в ЕС по спецпроцедуре. Фото: pixabay.com

Чехия поддерживает усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.

Украину приветствуют в Европейском сообществе демократических стран, заявил в понедельник премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Novinky.

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"Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал Фиала.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре.

Украина должна вступить в ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Несколько стран уже призвали предоставить Украине перспективу членства в ЕС. Словакия предложила создать специальную процедуру для поступления.

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

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