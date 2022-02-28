Чехия поддерживает вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре

Чехия поддерживает усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.
Украину приветствуют в Европейском сообществе демократических стран, заявил в понедельник премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Novinky.
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"Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал Фиала.
Ранее сегодня президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре.
Украина должна вступить в ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Несколько стран уже призвали предоставить Украине перспективу членства в ЕС. Словакия предложила создать специальную процедуру для поступления.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.
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