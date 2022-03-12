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суббота, 12 марта 2022 23:24

Чехия не справляется с наплывом беженцев из Украины

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Чехия не справляется с наплывом беженцев из Украины
Фото: transcarpathia.news

Чехия просит активировать механизм гражданской защиты ЕС и помочь стране с поселением тысяч людей, выехавших из Украины в результате войны.

Об этом сообщает IDNES.

Государство почти исчерпало свои способности полноценно принимать беженцев.

"Мы пытаемся находить всем жилье, но скоро сможем предлагать только минимальные условия с минимальными удобствами", - отметила пресс-секретарь спасательной службы Павла Якубкова.

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По ее словам, еще есть спортзалы и складские помещения, которые трудно назвать комфортными жилыми условиями, но когда иссякнут и эти возможности, придется устанавливать палаточные городки.

Чехия просит предоставить ей через механизм ЕС модульные дома для размещения людей. В стране уже семь таких комплектов, в каждом можно будет разместить 150 человек. Чехия надеется получить еще 25, что позволит поселить 2000 человек.

"Мы пытаемся помогать украинцам чем можем, но наша способность принимать людей фактически иссякла, мы больше не можем быть страной назначения. И просим, ​​чтобы беженцев принимали также в других странах", - сказала Якубкова.

По ее словам, за время полномасштабной войны из Украины в Чехию приехали 102 тысячи человек и правительство предполагает, что в ближайшее время приедут еще столько же. Из них 30% осели в Праге, 12% – в Южной Моравии, около 10% – в Центральной Богемии.

Ранее сообщалось, что Варшава и Краков больше не могут принимать украинских беженцев. В частности, Варшава приняла 200 тысяч беженцев из Украины. В течение двух недель в Краков с населением около 1 млн жителей приехало около 100 тыс. украинцев.

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