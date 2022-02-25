Чехия и еще две страны прекращают выдачу виз россиянам

Запрещены также полеты перевозчиков РФ по маршрутам Прага - Москва и Прага - Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

Вслед за Польшей Чехия частично закрывает небо для российской авиации. Страна также перестанет выдавать россиянам временное разрешение на проживание и остановит прием заявлений на получение виз гражданами России во всех посольствах.

Меры направлены в ответ на военное вторжение РФ в Украину, заявил 25 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения составят лишь те случаи, когда визы и виды на жительство необходимы по гуманитарным соображениям. Запрещены также полеты перевозчиков РФ по маршрутам Прага - Москва и Прага - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша и Чехия закрывает небо для российских авиакомпаний

В то же время украинцам продолжат краткосрочные виды на жительство. По подсчетам чешских властей, такая мера будет касаться 60 тыс. граждан Украины, находящихся в Чехии. Ранее аналогичные решения приняли власти Литвы и Латвии. Они также прекратили выдачу виз россиянам в знак солидарности с Украиной.

Ирландия в срочном порядке отменяет визовый режим с Украиной. Приказ будет применяться как экстренная мера для всех украинцев.