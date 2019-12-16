Чехия депортирует россиян из домов для дипломатов в Праге

Российский дипломат Александр Терентьев перед российским комплексом на пражской улице Швайгерова. Фото: Людвик Градилек, Дневник N

Чехия выслала четырех иностранцев, задержанных полицией на прошлой неделе в домах пражского Бубенеч, которыми пользовалось русское посольство. Ни один из них не имел вида на жительство, сообщает Deník N. Посольство также нарушило закон, не зарегистрировав иностранцев в полиции.

"Все четыре человека находились незаконно на территории Чехии. Все были выселены на основании административного решения и высланы из Чехии. Указанным лицам запретили посещать Чехию на срок от 1 до 4 лет", - заявила прессекретар полиции Ева Кропачева.

Сотруднику российского посольства Михаилу Саруханов грозит штраф за то, что приютил этих людей без регистрации.

В начале марта чешское медиа сообщил, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов. Эти квартиры принадлежат чешской государстве и были предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

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Сообщалось, что жители квартир основном являются российскими гражданами и арендуют тамошнее жилье десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договоренностям также сдавало квартиры туристам.

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду.

МИД Чехии выразил в связи с этим протест и потребовало от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия. Летом Терентьев покинул Чехию

"Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех", - прокомментировал событие министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Из Германии выслали двух сотрудников посольства России в Берлине. Такими действиями немецкое правительство отреагировал на то, что РФ не сотрудничала при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, 23 августа. В Германии считают, что российская сторона затягивает процесс. Об этом говорится в официальном заявлении немецкого МИД.