Чеченцы сбили вертолет

Вертолет Ми-26 похож на тот, что был сбит / Sergey Ryabtsev

19 августа 2002 года произошла самая крупная авиакатастрофа в истории российских вооружённых сил. Возле Грозного в Чечне во время Второй российско-чеченской войны венно-транспортный вертолёт Ми-26 чеченцы сбили ракетой из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Погибли 127 военных. Дополнительной причиной, увеличившей количество жертв, была сильная перегруженность вертолёта и падения на минное поле. Это одна из самых крупных авиакатастроф в истории России.

Ракета с тепловым наведением "земля-воздух" поразила Ми-26 при посадке. Он упал и сгорел в районе военной авиабазы на окраине Грозного. Вертолет перевозил 142 солдат и офицеров, летевших на войну в Чечню.

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Ракета попала в двигатель, вертолет совершил аварийную посадку на минном поле, которое было частью оборонного периметра объекта. Некоторые из выживших, пытавшихся покинуть Ми-26, погибли, подорвавшись на своих же противопехотных минах.

Салон вертолета был залит топливом, двери заклинило. Только экипажу из пяти человек и 29 пассажирам удалось спастись через небольшой выходной люк кабины. 14 выживших скончались через нескольких дней от тяжелых ожогов.

Чеченское информационное агентство "Кавказ-центр" охарактеризовало атаку как "величайший акт диверсии со стороны чеченских боевиков за два последних года".

Ракету выпустили из одного из поврежденных в боях пятиэтажных жилых домов на окраине Грозного. Российские военные снесли в ноябре несколько кварталов в полуразрушенном районе города, примыкающем к базе. Без крова остались около 100 семей. У них практически не было времени на выезд. Смогли забрать с собой только некоторые личные вещи. По этому поводу российский генерал сказал, что местные "наблюдали за бандитами, готовившими теракты, и не сообщили правоохранителям об их планах". А это "считается пособничеством незаконным вооруженным формированиям и соучастием в преступном заговоре".

Вертолет Ми-26 был рассчитан на перевозку 80 военных, но на борту были 142 человека. Ми-26 часто летали в Грозный со 100-110 людьми на борту плюс огромное количество грузов, включая боеприпасы, еду и водку.