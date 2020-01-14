Часы Судного дня переводили 24 раза

 
Ексклюзивы
1/5
Без своего кинематографа Украина не будет успешной - Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной - Филипп Ильенко
Просмотров: 99
Цель Путина - создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина - создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 324
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 441
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1917
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2439
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3798
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17244
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
3
6
3
3
4
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Видео
Все видео
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2448
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1980
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3843
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 792
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 12:11

Часы Судного дня переводили 24 раза

  Комментировать
Часы Судного дня переводили 24 раза
Часы Судного дня переводили 24 раза Фото: scmp

14 января 2010-го стрелку на часах Судного дня перевели на одну минуту назад. Тогда договаривались об уменьшении ядерного арсенала и приняли решение об ответственности за выбросы углерода. Часы показывали шесть минут до полуночи.

"Часы Судного дня" - проект журнала "Бюллетень ученых-ядерщиков" Чикагского университета. Его начали в 1947-м. Это символ напряженности международной обстановки и близости человечества к глобальной катастрофе из-за опасных научных разработок. Время от времени на обложке печатают часы, которые показывают несколько минут до полуночи. Полночь символизирует катастрофу.
Решение о переводе стрелок принимает редакция вместе с экспертами. Учитывают политическую, энергетическую, климатическую ситуацию, вооружение разных стран. Потенциальными угрозами считают ядерные, изменения климата, биотерроризм и искусственный интеллект.

В 1947-м во время Холодной войны часы показывали семь минут до полуночи. Через два года Советский Союз испытывал ядерное оружие. Тогда часы перевели на четыре минуты. В 1960-м часы перевели назад на пять минут после Суэцкого кризиса – до полночи оставалось семь минут. После падения Берлинской стены в 1990-м часы перевели на четыре минуты назад. Они показывали 23:50. Сейчас на часах две минуты до полуночи.

За 72 года часы переводили 24 раза. Ближе всего к полуночи - без двух минут - стрелки были в 1962 году во время Карибского кризиса (было напряженное противостояние между СССР и США. Советский Союз тайно разместил ядерные ракеты на Кубе. - Gazeta.ua). Благоприятным положение было в 1991 году после подписания СССР и США договора о сокращении ядерного вооружения. К символическому конца света оставалось 17 мин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Часы Судного дня переводили 24 раза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Часы Судного дня переводили 24 раза

Самое читаемое
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 19008
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 18405
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 16830
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 10629
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
 Просмотров: 8487
Мир
Стало известно, кто будет исследовать черные ящики украинского самолета
Стало известно, кто будет исследовать черные ящики украинского самолета Просмотров: 99
Российский журналист покончил жизнь самоубийством
Российский журналист покончил жизнь самоубийством Просмотров: 936
Украинские спасатели вернулись с места катастрофы в Иране
Украинские спасатели вернулись с места катастрофы в Иране Просмотров: 162
Арестовали подозреваемых в авиакатастрофе МАУ
Арестовали подозреваемых в авиакатастрофе МАУ Просмотров: 1206
США возобновляют стратегию сдерживания России
США возобновляют стратегию сдерживания России Просмотров: 558
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
7
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 1619
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua