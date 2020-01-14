Часы Судного дня переводили 24 раза Фото: scmp

14 января 2010-го стрелку на часах Судного дня перевели на одну минуту назад. Тогда договаривались об уменьшении ядерного арсенала и приняли решение об ответственности за выбросы углерода. Часы показывали шесть минут до полуночи.

"Часы Судного дня" - проект журнала "Бюллетень ученых-ядерщиков" Чикагского университета. Его начали в 1947-м. Это символ напряженности международной обстановки и близости человечества к глобальной катастрофе из-за опасных научных разработок. Время от времени на обложке печатают часы, которые показывают несколько минут до полуночи. Полночь символизирует катастрофу.

Решение о переводе стрелок принимает редакция вместе с экспертами. Учитывают политическую, энергетическую, климатическую ситуацию, вооружение разных стран. Потенциальными угрозами считают ядерные, изменения климата, биотерроризм и искусственный интеллект.

В 1947-м во время Холодной войны часы показывали семь минут до полуночи. Через два года Советский Союз испытывал ядерное оружие. Тогда часы перевели на четыре минуты. В 1960-м часы перевели назад на пять минут после Суэцкого кризиса – до полночи оставалось семь минут. После падения Берлинской стены в 1990-м часы перевели на четыре минуты назад. Они показывали 23:50. Сейчас на часах две минуты до полуночи.

За 72 года часы переводили 24 раза. Ближе всего к полуночи - без двух минут - стрелки были в 1962 году во время Карибского кризиса (было напряженное противостояние между СССР и США. Советский Союз тайно разместил ядерные ракеты на Кубе. - Gazeta.ua). Благоприятным положение было в 1991 году после подписания СССР и США договора о сокращении ядерного вооружения. К символическому конца света оставалось 17 мин.