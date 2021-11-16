Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы

К границе Беларуси с Польшей и Литвой часть мигрантов прибывает из Москвы.
Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Мигранты приезжают через Москву", - отметил он.
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От миграционного кризиса больше всего страдают Польша, Литва и Латвия.
Press conference by the Presidents of Lithuania, Latvia and Estonia https://t.co/4E2Z2oScUg— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2021
Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.
Его вводят впервые в истории Литвы после обретения независимости.
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