Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы

К границе Беларуси с Польшей и Литвой часть мигрантов прибывает из Москвы.

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Мигранты приезжают через Москву", - отметил он.

От миграционного кризиса больше всего страдают Польша, Литва и Латвия.

