Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы

Навседа указал на роль Кремля в кризисе. Фото: Reuters

К границе Беларуси с Польшей и Литвой часть мигрантов прибывает из Москвы.

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Мигранты приезжают через Москву", - отметил он.

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От миграционного кризиса больше всего страдают Польша, Литва и Латвия.

Press conference by the Presidents of Lithuania, Latvia and Estonia https://t.co/4E2Z2oScUg — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2021

Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Его вводят впервые в истории Литвы после обретения независимости.