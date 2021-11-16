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вторник, 16 ноября 2021 10:00

Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы

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Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы
Навседа указал на роль Кремля в кризисе. Фото: Reuters

К границе Беларуси с Польшей и Литвой часть мигрантов прибывает из Москвы.

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Мигранты приезжают через Москву", - отметил он.

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От миграционного кризиса больше всего страдают Польша, Литва и Латвия.

Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Его вводят впервые в истории Литвы после обретения независимости.

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