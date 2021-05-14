ЦАХАЛ массово атакует объекты ХАМАС в Секторе Газа, но еще не вводил войска

Ночная атака ЦАХАЛ на палестинские объекты в секторе Газа / Haaretz

В ночь на пятницу армия Израиля объявила, что ее воздушные и наземные войска начали операцию в Секторе Газа. ЦАХАЛ ночью также обстрелял анклав с танков и артиллерии. Однако израильская армия пока не входила в Сектор Газа. Это крупнейшая военная операция армии Израиля против ХАМАС с 2014 года.

В результате ночных авиа, артиллерийских и танковых обстрелов израильской армии были разрушены 150 целей в Секторе Газа. В частности, три высотных здания. Израиль заявляет, что все это объекты ХАМАСа. Об этом пишет The Independent.

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Количество погибших палестинцев в Секторе Газа возросло до 115. Среди жертв 27 детей и 11 женщин. 600 человек ранены. Об этом сообщил минздрав палестинского анклава.

Сектор Газа - густонаселенная территория, размером 365 кв. км, а это меньше половины Киева, на которой живет более 2 млн человек.

Количество погибших израильтян возросло до восьми человек, сообщил пресс-секретарь израильской армии, подполковник Джонатан Конрикус. За ночь ХАМАС выпустил 55 ракет. В общем, за последние пять дней из Газы по Израилю выпустили 1800 ракет. Большинство перехватила израильская ПВО "Железный щит", или упали на территории самого Сектора Газы.

Конрикус добавил, что наземного вторжения пока не было, но ЦАХАЛ провел значительную скоординированную операцию, во время которой ночью 160 самолетов, а также три бригады пехотных войск действовали вместе, чтобы уничтожить систему подземных туннелей, которой в Газу поставляют ракеты. Также, по его словам, уничтожена часть производственных мощностей ХАМАСа. Он не сказал, будет ли вскоре наземное вторжение.

Продолжаются также периодические уличные столкновения между мусульманами и израильтянами в израильских городах со смешанным населением.

В воскресенье соберется Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и палестинцами. США ранее предлагали провести виртуальную встречу. СБ ООН дважды на этой неделе уже собиралась, чтобы обсудить самые серьезные военные действия в регионе с 2014 года, но не смог согласовать общую позицию.