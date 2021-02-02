Бывший военный отрезал голову бездомному и выбросил ее из окна

Бывший военный убил бездомного у себя дома. Фото: m.infox.ru

В Тулоне, Франция, бывший военный у себя дома казнил бездомного, а отрезанную голову выбросил в коробке из своего окна.

Подробностями поделилось издание Segodnya.ua.

Полиция прибыла на место преступления и сразу нашла тело жертвы. Убийцу задержали.

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На бывшего военного ждет психологическая экспертиза.

По словам свидетелей, задержанный мужчина всегда был тихий и спокойный. Недавно он поссорился с женой и она подала на развод.

Под Парижем в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина отрезал голову учителю истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo как пример свободы слова.