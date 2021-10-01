Бывший вице-спикер застрелился в здании парламента

Клемент Чивайя застрелился в здании парламента / Nyasa Times

Бывший вице-спикер Малави застрелился в здании парламента в столице страны, Лилонгве.

Клемент Чивайя, 50 лет, который передвигался в инвалидном кресле, зашел в здание в четверг, 30 сентября, чтобы обсудить льготы на автомобиль, который ему предоставили два года назад, когда покидал офис. После этого покончил с собой. Об этом передает Al Jazeera.

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"С сожалением сообщаем, что бывший вице-спикер покончил жизнь самоубийством в здании парламента. Инцидент связан с его разочарованием в выполнении условий его службы", - говорится в заявлении парламента.

Чивайя купил свой служебный автомобиль в конце пятилетнего срока в 2019 году. Это предусматривал его контракт. Но он пытался заставить парламент возместить ущерб, нанесенный в результате аварии, случившейся шесть месяцев спустя. Чивайя попал в аварию, когда ехал на своем авто. На момент аварии истек срок действия его страховки КАСКО.

Представитель полиции подтвердил самоубийство, но отказался сообщить подробности, пока не получит полный отчет от следователей. В заявлении парламента идет речь, что Чивайя тайно пронес пистолет в здание строгого режима. Будучи инвалидом, считалось, что оповещения сканера о небезопасности исходили от инвалидной коляски. После инцидента парламент усилит меры безопасности для всех категорий посетителей здания.

Чивайя выстрелил себе в голову в офисе клерка парламента Фионы Калемберы. До того, как стать вице-спикером, Чивайя был членом парламента с 2004 года.

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