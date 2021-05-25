Бывший политик в 72 года создала киберкоманду

Селия Вильялобос создала собственную киберспортивную команду. Фото: cybersport.ru

Бывший заместитель главы испанской Народной партии Селия Вильялобос объявила о создании собственной киберспортивной команды под названием "Screen Wolves".

В 2015 году она стала героиней новостей СМИ, играя на планшете во время заседания парламента, об этом Вильялобос объявила в видеоролике.

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"Годами я всегда была в центре внимания. Критика, подзуживание, упреки. Вся жизнь обозначена одним событием. Событием, которое почти заставило меня забыть, что мне нравится. Но знаете, что? Этому пришел конец. Время заявить о себе. Время начать игру", - говорит Вильялобос.

Событие, которое она имеет в виду, произошла в 2015 году, отмечает Business Insider. Тогда политика застукали за игрой в Candy Crush прямо во время обращения к парламентариям тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя.

После этого Вильялобос стала знаменитостью в испанских СМИ. В частности, в последние годы она участвовала в съемках кулинарного шоу с участием звезд. В 2019 году она объявила о завершении политической карьеры.

Сейчас бывший политик не представила других членов своей киберспортивной команды. Неизвестно также, в какие игры будут играть "Screen Wolves".

Стартаперы, диджитал-маркетологи, специалисты по edtech, киберспорту и все из ІТ и креативной индустрии, которые будут работать в компаниях-резидентах "Дія City", смогут платить в 5 раз меньше налогов и быть защищенными от "маски-шоу".