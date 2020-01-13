Бывший полицейский подорвал квартиру: есть погибшие и раненые

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3690
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16443
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7371
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1485
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1080
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52164
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7677
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2043
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27810
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2835
Фото
Все фото
3
6
3
3
4
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Видео
Все видео
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2268
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1944
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2835
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3798
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 684
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 11:21

Бывший полицейский подорвал квартиру: есть погибшие и раненые

  Комментировать
Бывший полицейский подорвал квартиру: есть погибшие и раненые
В болгарском городе Варне, в квартире бывшего полицейского, произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. Фото: mbs.news

В болгарском городе Варне произошел взрыв в жилом доме.

Погибла 53-летняя женщина. Еще 3 женщины и 4 детей травмированы, сообщили в местной прокуратуре.

"Из-под завалов извлекли 18 человек, госпитализированы 7 человек – 3 женщины и 4 ребенка", – говорится в сообщении, передает MBS News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили подробности взрыва в столичной многоэтажке

По неподтвержденной информации, виновником трагедии является прежний работник полиции 66-летний Веселин Димитров. Он якобы взорвал квартиру, где жил вместе с женой. Жилье принадлежало женщине. По словам соседей, более месяца назад она уехала из дома, поскольку в отношениях супругов были проблемы.

Подозреваемый находится в розыске, говорит окружной прокурор Варны Красимир Конов. Детали инцидента выясняются.

На ул. Металлургов, 24, в Сумах, в квартире на седьмом этаже 10-этажного здания, произошел взрыв. По предварительной версии, из-за утечки бытового газа. Подозревают владельца жилья Владимира Клочко. Разрушены пять квартир. Пострадали 10 человек, трое из которых – дети. 64-летняя Антонина Воронина погибла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший полицейский подорвал квартиру: есть погибшие и раненые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Генри Форд отказался от работы и карьерного роста

Власть признали виновной в организации преступлений против народа

"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

В России осудили группу украинцев, которые провозгласили свою республику

Украинцев начали массово вывозить в Германию

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 68095
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ Просмотров: 29097
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 27847
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 26793
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 20637
Мир
Единственная иранская медалистка Олимпийских игр отказалась выступать за страну
Единственная иранская медалистка Олимпийских игр отказалась выступать за страну Просмотров: 387
Самолет вынужденно приземлился в Шри-Ланке из-за смерти двух пассажиров
Самолет вынужденно приземлился в Шри-Ланке из-за смерти двух пассажиров Просмотров: 900
Меркель поддержала строительство "Северного потока-2"
Меркель поддержала строительство "Северного потока-2" Просмотров: 306
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
3
 Просмотров: 1467
Японский миллиардер ищет девушку
Японский миллиардер ищет девушку Просмотров: 918
Больше всего комментируют
10
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
6
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
3
Россия отреагировала на признание Ирана. Говорят, виноваты американцы
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
2
Корпус стражей исламской революции взял на себя 100% ответственности за сбитый самолет
Голосов: 1557
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua