Бывший полицейский подорвал квартиру: есть погибшие и раненые

В болгарском городе Варне, в квартире бывшего полицейского, произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. Фото: mbs.news

В болгарском городе Варне произошел взрыв в жилом доме.

Погибла 53-летняя женщина. Еще 3 женщины и 4 детей травмированы, сообщили в местной прокуратуре.

"Из-под завалов извлекли 18 человек, госпитализированы 7 человек – 3 женщины и 4 ребенка", – говорится в сообщении, передает MBS News.

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По неподтвержденной информации, виновником трагедии является прежний работник полиции 66-летний Веселин Димитров. Он якобы взорвал квартиру, где жил вместе с женой. Жилье принадлежало женщине. По словам соседей, более месяца назад она уехала из дома, поскольку в отношениях супругов были проблемы.

Подозреваемый находится в розыске, говорит окружной прокурор Варны Красимир Конов. Детали инцидента выясняются.

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