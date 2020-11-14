Бывший глава спецслужбы подозревают в попытках убить Пашиняна

В Армении задержали Артура Ванецяна. Фото: segodnya.ua

В Ереване взяли под стражу лидера оппозиционной партии "Батькивщина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила его адвокат Лусине Саакян в Facebook.

Правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе партии "Батькивщина". Саакян утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.

Она уточнила, что подзащитный был арестован по двум подозрениям. Это узурпация власти в стране и подготовка убийства Пашиняна.

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Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

"Это позорное политическое преследование направлено на то, чтобы всячески цепляться за властные кресла, прекращая антиправительственные протесты и передавая родину врагу", - подчеркнула Саакян.

Армения в ходе войны в Нагорном Карабахе потеряла 2317 военнослужащих. Пресс-секретарь МЗ Армении Алина Никогосян сообщила, что речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу.