Бывшему вице-президенту США Пенсу и его жене негде жить

Майк и Карен Пенс остались без жилья. Фото: Reuters

Бывший вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен после инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис вернулись в родной штата Индиана, где у них нет ни собственного жилья, бизнеса или накоплений на будущее.

Подробностями поделился Business Insider.

По данным издания, после переезда супруги поселились в коттедже губернатора Индианы и давнего друга Пенса Эрика Холкомба.

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Будучи вице-президентом, Пенс ни в одной из налоговых деклараций не указал объект недвижимости. При этом с 2017 года он жил в государственной резиденции на территории Военно-морской обсерватории в Вашингтоне.

Приближенные к политику заявили, что у Пенсов нет собственного жилья, долгое время они его или арендовали, или им помогало государство.

Бизнес 45-го главы США Дональда Трампа после его президентства пострадал. Люксовая недвижимость Трампа с 2016 года упала в цене на 50%, а его имения подешевели на 17%.