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вторник, 13 августа 2019 12:11

Бывшему президенту Кыргызстана грозит пожизненное

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Бывшему президенту Кыргызстана грозит пожизненное
Атмабаеву выдвинули обвинения. Фото НВ.

В Кыргызстане Генеральная прокуратура выдвинула обвинения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с событиями в Кой-Таше.

"Сегодня обвинения предъявлены Атамбаеву - по фактам организации беспорядков, незаконном обороте оружия, препятствование следствию, захвату заложников, убийства и покушение на убийство", - заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, сообщает Радио Азаттык.

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Атамбаеву предъявлены обвинения в ряде тяжких преступлений, предусмотренных различными статьями УК КР - "Организация массовых беспорядков", "Организация убийства", "Организация покушения на убийство", "Организация захвата заложников".

Атамбаеву грозит пожизненное заключение.

В Кыргызстане спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецназовцам удалось задержать экс-президента, однако сторонники начали защищать его. В доме было слышно звуки стрельбы, также известно о нескольких раненых. Впоследствии появилось сообщение, что сторонники освободили бывшего президента и захватили силовиков. Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном в 2011-2017-х. Его обвиняют в коррупции. В июне 2019-го парламент лишил бывшего президента неприкосновенности. Атамбаева могут приговорить к пожизненному заключению.

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13
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