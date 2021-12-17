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пятница, 17 декабря 2021 07:24

Бывшего словацкого премьера арестовали в прямом эфире

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Бывшего словацкого премьера арестовали в прямом эфире
Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо выходит из полицейского участка после ареста / dpa

Словацкая полиция в четверг, 16 декабря, арестовала бывшего премьера Роберта Фицо перед телекамерами в прямом эфире.

Он в этот момент пытался сделать заявление в СМИ о начале акции протеста, несмотря на карантинные ограничения на собрания. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Публичные собрания более шести человек в настоящее время запрещены в Словакии. Полиция заявила, что предоставит дополнительную информацию об аресте Фицо в пятницу. Акция все равно прошла в столице Братиславе.

"Меня задержали и обвинили в подстрекательстве к нарушению правил. Это абсурд. Это конец демократии. Я ничего не подстрекал", - сказал Фицо после освобождения.

Партия Фицо Smer-SD объявила о митинге во вторник, заявив, что будет протестовать против отказа президента Зузаны Чапутовой провести референдум по внеочередным выборам.

Левый популист Фицо резко критикует реакцию правительства на пандемию и выступает против вакцинации.

Словакия стала одной из наиболее пострадавших стран ЕС от пандемии. В стране с населением 5,5 млн человек зарегистрировано более 794 тыс. заболеваний и более 15,7 тыс. смертей.

Фицо был вынужден уйти с поста премьера в 2018 году после убийства репортера, ведущего расследования. Убийство выявило высокий уровень коррупции во власти, вызвав волну антиправительственных акций. Журналист Ян Куцяк до убийства расследовал тайные связи между бизнесменами, политиками и другими высокими чиновниками.

Трое граждан Словакии 12 декабря сдали положительный тест на коронавирус, у них выявили штамм Омикрон.

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Дата
17
декабря

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