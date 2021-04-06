Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Альберто Фухимори / Wikipedia

7 апреля 2009-го бывший президент Перу Альберто Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы за заказ убийства и похищения людей силами безопасности страны.

Фухимори был президентом Перу в 1990-2000 годах. Во время президентства провел ряд экономических реформ. В то же время во время его правления в стране был установлен авторитарный режим, нарушались права человека и были организованы "эскадроны смерти" для борьбы с леворадикальными движениями. Во время правления более 3000 перуанцев погибли в результате политических убийств. Также Фухимори ответственный за принудительную стерилизацию до 300 тыс. Женщин среди коренных жителей в рамках программы контроля населения.

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Даже во время суда за преступления против человечности в 2008 году, две трети перуанцев одобряли его президентство. 24 декабря 2017 года президент Перу Педро Кучинский помиловал Фухимори.

3 октября 2018-го по решению суда помиловании было отменено, и Фухимори было приказано вернуться в тюрьму для отбывания оставшейся части наказания. После этого Конгресс принял закон, по которому старым заключенным, отбывших не менее трети срока, можно отбывать остальные под домашним арестом при ношение электронного браслета.

Инициатором законопроекта была партия "Народная сила", в которой когда-то принадлежал Фухимори, и контролирующая значительное количество мест в Конгрессе. Законопроект раскритиковали многие другие партии. Сейчас Фухимори 82 года и он живет под домашним арестом.