Бывшего президента обвинили в сексуальных домогательствах

Валери Жискар д'Эстена обвинили в домогательствах к журналистке. Фото: msu.ru

Бывшего президента Франции 94-летнего Валери Жискар д'Эстена обвинили в сексуальных домогательствах. Он занимал пост главы государства в 1974-1981 годах.

Обвинения выдвинула немецкая журналистка телеканала WDR Анн-Катрин Штраке. Утверждает, что в декабре 2018 года экс-президент во время интервью в Париже несколько раз положил руку ей на ягодицы, а на прощание прошептал "сладких снов" на немецком, сообщает Le Monde.

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Позже журналистка обратилась к руководству телеканала, и уже летом 2019-го WDR направил в офис Жискар д'Эстена письмо, в котором назвал поведение политика неприемлемым.

В марте 2020-го Штраке обратилась в прокуратуру Парижа. Представитель политика утверждает, что вообще не помнит встречи д'Эстена с журналисткой.

Бывшего вице-президента и кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах. Бывшая помощница Байдена Тара Риде заявила, что он совершил на нее 2 нападения весной 1993 года в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме. Байден тогда был сенатором.