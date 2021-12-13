Бывшего министра посадят за то, что разлучала пары мигрантов

 
Ексклюзивы
1/5
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 621
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1575
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 315
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 7839
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4032
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2682
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1881
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2394
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1386
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
5
4
16
4
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Видео
Все видео
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3483
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6075
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1440
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4437
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 468
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
понедельник, 13 декабря 2021 15:29

Бывшего министра посадят за то, что разлучала пары мигрантов

  Комментировать
Бывшего министра посадят за то, что разлучала пары мигрантов
Ингер Штойберг занимала пост министра иммиграции Дании с 2015 по 2019 год / Getty Images

Бывшего министра иммиграции Дании признали виновной в незаконном разлучении молодых пар, ищущих убежища.

Судьи признали решение Ингер Стоейберг 2016 года разлучать пары незаконным и заключили ее в тюрьму на 60 дней. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати

Стойберг удивил приговор. Она сказала, что эта политика была разработана для борьбы с детскими браками.

"Не только я проиграла, но и датские ценности", - сказала она журналистам перед судом, добавив, что примет наказание.

С 2015-го по 2019 год Штойберг занимала пост министра иммиграции Дании в правоцентристском правительстве. За время пребывания в должности заняла жесткую позицию в отношении иммиграции и ввела десятки ограничений. Среди них - постановление 2016 года, согласно которому беженцы до 18 лет не должны жить вместе с супругом. Штойберг распорядилась о разлучении 23 пар, прежде чем через несколько месяцев от этой политики отказались.

Среди семей была молодая сирийская пара - 17-летняя Римаз Алкаял и супруг 26-летний Алнур Алван, которые воссоединились после жалобы. Их заставили жить отдельно четыре месяца, хотя жена была беременна. Вердикт Верховного суда, вынесенный в понедельник, 13 декабря, подорвал политическую карьеру Стойберг. Приговор не может быть обжалован, ей необходимо будет отсидеть два месяца.

Штойберг ушла с поста заместителя лидера консервативно-либеральной Venstre в феврале этого года. В настоящее время она является независимым депутатом, но может потерять место из-за отстранения от участия в роботе парламента.

Этой ночью 55 мигрантов силой пытались прорваться в Польшу из Беларуси. Иностранцы бросали в силовиков камни. Один военнослужащий пострадал, сообщает Пограничная служба Польши.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшего министра посадят за то, что разлучала пары мигрантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Казак стал правителем Молдавии

Самое читаемое
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 11628
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 10431
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 9549
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 8568
&quot;Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке&quot;: в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
26
 Просмотров: 7839
Мир
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
6
 Просмотров: 18
Назвали "Человека года" по версии Time
Назвали "Человека года" по версии Time Просмотров: 72
Зафиксировали первую смерть от нового Covid-штамма Omicron
Зафиксировали первую смерть от нового Covid-штамма Omicron Просмотров: 117
ФСБ заявила о задержании 106 "украинских националистов"
ФСБ заявила о задержании 106 "украинских националистов" Просмотров: 684
Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу
Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу Просмотров: 612
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
4
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
4
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
2
Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко
Голосов: 170
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть