Бывшего министра посадят за то, что разлучала пары мигрантов

Ингер Штойберг занимала пост министра иммиграции Дании с 2015 по 2019 год / Getty Images

Бывшего министра иммиграции Дании признали виновной в незаконном разлучении молодых пар, ищущих убежища.

Судьи признали решение Ингер Стоейберг 2016 года разлучать пары незаконным и заключили ее в тюрьму на 60 дней. Об этом пишет ВВС.

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Стойберг удивил приговор. Она сказала, что эта политика была разработана для борьбы с детскими браками.

"Не только я проиграла, но и датские ценности", - сказала она журналистам перед судом, добавив, что примет наказание.

С 2015-го по 2019 год Штойберг занимала пост министра иммиграции Дании в правоцентристском правительстве. За время пребывания в должности заняла жесткую позицию в отношении иммиграции и ввела десятки ограничений. Среди них - постановление 2016 года, согласно которому беженцы до 18 лет не должны жить вместе с супругом. Штойберг распорядилась о разлучении 23 пар, прежде чем через несколько месяцев от этой политики отказались.

Среди семей была молодая сирийская пара - 17-летняя Римаз Алкаял и супруг 26-летний Алнур Алван, которые воссоединились после жалобы. Их заставили жить отдельно четыре месяца, хотя жена была беременна. Вердикт Верховного суда, вынесенный в понедельник, 13 декабря, подорвал политическую карьеру Стойберг. Приговор не может быть обжалован, ей необходимо будет отсидеть два месяца.

Штойберг ушла с поста заместителя лидера консервативно-либеральной Venstre в феврале этого года. В настоящее время она является независимым депутатом, но может потерять место из-за отстранения от участия в роботе парламента.

Этой ночью 55 мигрантов силой пытались прорваться в Польшу из Беларуси. Иностранцы бросали в силовиков камни. Один военнослужащий пострадал, сообщает Пограничная служба Польши.