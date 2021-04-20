Бывшего диктатора приговорили к 30 годам тюрьмы

Боливийский лидер хунты Луис Гарсиа Месса / Wikipedia

21 апреля 1993-го Верховный суд Боливии приговорил бывшего диктатора Луиса Гарсия Меса до 30 лет тюрьмы без права досрочного освобождения за убийства, мошенничества и нарушения конституции.

Месса родился в 1929 году в Ла-Пасе, в семье офицера боливийской армии. Окончил военный колледж в Ла-Пасе, затем школу "Америкас" в США. С 1951-го служил в сухопутных войсках. В 1978-м стал командиром армейской дивизии. В 1979-м получил должность начальника Высшего военного училища в Ла-Пасе. Тогда же был назначен командующим сухопутных войск. Вместе с начальником отдела генштаба занимался разработкой плана военного переворота.

Через полмесяца после победы на выборах в 1980-м левого "Фронта демократического и народного единства", командование вооруженными силами осуществило военный переворот. Декретом хунты Месса стал президентом. Результаты выборов были аннулированы. Во время кровавых боев в шахтерских районах ему удалось подавить сопротивление, однако ни политики, ни большинство населения не поддерживали военных. Противостояние в стране вскоре привело к расколу в вооруженных силах. В 1981-м часть гарнизонов предприняли попытку переворота и потребовали отставки Мессы. После провала переворота, он назначил главу МВД генерала Сельсу Торрелио новым главнокомандующим сухопутных войск, определив таким образом своего преемника.

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В 1981-м генерал Лусио Анеса начал еще одно антиправительственное восстание. Он обвинил Мессу в нарушении гражданских прав, связям с торговцами наркотиками, и потребовал немедленной отставки. Генерал передал власть хунте во главе с Сельсу Торрелио. Он попытался создать свою партию, которая опиралась бы на боливийское крестьянство. Однако политический проект не имел успеха, а падение хунты и приход к власти новой власти подняло вопрос об ответственности Мессы за военные преступления 1980-1981 годов.

В 1982-м Месса подал в отставку из армии и эмигрировал в Аргентину, где попросил политического убежища. В 1983-м новая власть отдала приказ об аресте Мессы и 29 его сторонников, однако в 1985-м власть изменилась и вскоре экс-президент вернулся на родину. В 1986-м Конгресс передал дело бывшего диктатора на рассмотрение Верховного суда. Его обвинили в нарушении прав человека, коррупции и хищениях. Он бежал и был объявлен в розыск. После семи лет суда Верховный суд Боливии вынес 21 апреля 1993-го приговор - 30 лет тюрьмы.

В 1994-Месса арестовали в Бразилии, где жил по фальшивым документам, а в 1995-м отдали Боливии. Бывший президент был заключен в тюрьме в Ла-Пасе. В 2008-м переведен в военный госпиталь, где провел остаток дней. 29 апреля 2018-го умер от инфаркта в возрасте 88 лет в госпитале Ла-Паса.