Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки

Бывшая голландская гимнастка 35-летняя Верона ван де Лер была вице-чемпионкой мира в начале 2000-х, но получила серьезную травму и завершила карьеру. После чего пошла в порно.
Gazeta.ua собрала подборку с самыми горячими снимками экс-гимнастки.
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Девушка осталась без соревнований и заработка. Позже она пережила тяжелый разрыв с родителями, которые перестали с ней общаться. Верона 2 года прожила на улице и оказалась в тюрьме.
С 2011 года ван де Лер зарабатывала с помощью стримов на веб-кам.
В 2019-м объявила, что уходит в порно, и написала автобиографию.
Дочь легенды мирового тенниса Евгения Кафельникова Олеся не утомляет удивлять интимными снимками.
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