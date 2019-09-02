Были дела поважнее: почему Трамп отменил визит в Польшу

Вместо того, чтобы посетить Польшу, Дональд Трамп играл в гольф. Фото: eadaily.com

Президент США Дональд Трамп вместо того, чтобы посетить мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше, играл в гольф.

Он поехал в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, где провел несколько часов, пишет Bloomberg.

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Во время игры президент регулярно получал обновления об урагане и успевал публиковать сообщения в Twitter.

31 августа и 1 сентября в Польше проходили мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. 29 августа. Белый дом сообщил, что Трамп отменил поездку в Польшу из-за урагана "Дориан", который надвигается на штат Флорида. Вместо него в Варшаву прибыл вице-президент Майк Пенс.