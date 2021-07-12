Буянившую женщину привязали в самолете к креслу изолентой

Женщина привязана изолентой к сидению в самолете / TikTok/arieana mathena

Женщину привязали к креслу изолентой на борту самолета American Airlines, после того как она пыталась открыть дверь самолета, когда самолет находился в полете, и напала на члена экипажа.

Кадры сцены были размещены в TikTok. В заявлении представитель American Airlines подтвердил, что женщина была задержана членами экипажа на борту ночного рейса из Далласа на прошлой неделе. Об этом пишет The Independent.

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"Во время полета из Далласа-Форт-Уэрта в Шарлотт 6 июля экипаж на борту рейса 1774 American Airlines сообщил о потенциальной проблеме безопасности после того, как клиентка пытался открыть переднюю дверь посадки, укусила и нанесла телесные повреждения бортпроводнику. В целях безопасности других пассажиров и экипажа, ее удерживали до тех пор, пока рейс не приземлился в аэропорту, и ее могли встретить сотрудники правоохранительных органов. Мы приветствуем нашу команду за их профессионализм и быстрые усилия по защите находящихся на борту людей", - сказал представитель компании.

Из заявления American Airlines изначально не было ясно, помогали ли пассажиры удерживать женщину.

По данным компании, сотрудники полицейского управления Шарлотты-Мекленбург встретили рейс у выхода на посадку и доставили женщину в больницу для оценки после того, как другие пассажиры вышли из самолета. По словам представителя авиакомпании, женщина была внесена в список отказов авиакомпании.

9 июля в столичном аэропорту "Киев" пассажиров не пустили на борт самолета Wizz Air. Причиной назвали карантин в Эстонии. Не помогло ситуации даже то, что по телефону эстонские пограничники подтвердили пассажирам, что въезд украинцев в их страну возможен.