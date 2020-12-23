Бутылка воздуха стоит $33

Бутылки с воздухом от британской компании My Baggage / My Baggage

Из-за карантина многие вынужденно оказались далеко от дома. Британская компания для переездов My Baggage решила на этом заработать - придумали как подарок продавать бутылки с воздухом различных британских регионов.

В настоящее время компания продает бутылки с воздухом из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, чтобы обеспечить британцев, живущих за рубежом, запахом дома. Об этом пишет CNN.

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Бутылку емкостью пол литра с пробкой продают за $33. Кроме 4-х стран Великобритании, компания также может выполнить особые запросы для других конкретных мест в Соединенном Королевстве.

В компании недавно выполнили заказ от валлийца, который замолвил воздух из горного региона Сноудония, на северо-западе Уэльса. Между тем, также доступны специальные бутылки с воздухом, взятым из лондонского метро или рыбного магазина в Норфолке.

Компания My Baggage занимается переездом британцев в другие страны. По их данным, большинство заказов поступает от тех, кто покупает бутылки в качестве подарка для друзей или родственников, которые живут за рубежом.

Выпуск британской линейки воздуха в бутылках состоялся через 4 года после того, как компания Aethaer начала продавать 580-миллилитровые бутылки британского загородного воздуха для клиентов в загрязненных китайских городах - таких как Пекин и Шанхай. Цена - $115 за бутылку.

Между тем, канадская компания Vitality Air предлагает китайским покупателям баллоны со свежим воздухом из канадских Скалистых гор по цене от $53 за упаковку из двух 8-литровых баллонов. А швейцарская компания Swissbreeze продает воздух с горных регионов этой альпийской страны по цене $20 за 8-литровую бутылку.