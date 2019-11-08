Бундестаг не смог проголосовать поправки к газовой директиве

Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2. Фото: ФАН

Немецкий законодательный орган Бундестаг не смог проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву Европейского Союза. Законодателям не хватило кворума.

Для кворума необходимо было собрать 355 голосов, однако собрать смогли только 133, сообщает Укринформ.

Поэтому председательствующий закрыл заседание. Следующее состоится 8 ноября в 9 утра.

Такая ситуация возникла после настояний фракции "Альтернатива для Германии" на поименном голосовании. Хотя до этого управляющие считали, что кворума достаточно. И на основании того, что "за" высказались христианские демократы, социал-демократы и свободные демократы, а АПН вместе с зелеными - "против", склонился к тому, что решение можно считать принятым.

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В результате внедрения газовой директивы ЕС "Газпром" не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Бундестаг может проголосовать за то, чтобы вывести Северный поток-2 из-под действия директивы, что будет явным нарушением этого документа. То есть немецкие законодатели могут позволить "Газпрому" остаться монополистом.

Украина призвала Бундестаг Германии не поддерживать поправки, которые позволят газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву Европейского Союза.

6 ноября стало известно, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод Северный поток-2 от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

На прошлой неделе Дания дала свое согласие на прокладку газового маршрута Северный поток-2. Евродепутат отметил, что теперь можно только пытаться задерживать реализацию этого проекта.