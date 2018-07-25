Бульдог, рыцарские доспехи и дикобраз - рассказали о неожиданных закусках акул

Хищные гиганты находятся на вершине морской пищевой цепи. Акулы неразборчивы. Могут съесть дикобраза, оленя или коня.

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

Некоторые виды акул находятся на грани исчезновения. Ученые производят вскрытие их мертвых туш, чтобы понять причину смерти. Исследуют ученые и желудки хищных рыб, пишет The Sun.

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

В результате исследований ученые составили рейтинг 13 самых странных предметов, найденных в желудках акул.

Бульдог на поводке

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

В Сиднейской гавани поймали тигровую акулу с частью бульдога в животе. Нашли голову и передние лапы. На шее был поводок. Пес плавал в океане, когда его схватил хищник, предполагают ученые.



Полный комплект доспехов

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

Французский натуралист XVI века. Гийом Ронделет нашел в животе большой белой акулы целый набор рыцарских доспехов. Морской зверь перепутал костюм рыцаря с тюленем и сожрал его, прежде чем понять - он не такой пушистый, как обычная закуска акулы, предполагал ученый.



Дикобраз

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

На пляже Бонди в Австралии нашли тигровую акулу с шипами дикобраза в животе.

Эта порода акул обычно питается кальмарами, осьминогами и мелкими рифовыми рыбами. Подозревают, что дикобраз был уже мертвым, когда упал в воду.



Бутылка вина

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

В 1942 году французские рыбаки поймали синюю акулу с бутылкой мадейры в животе. Желудочная кислота ее не повредила. Дорогое португальское вино продолжило набираться выдержки в акуле.



Сенегальский барабан

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

У берегов африканского Сенегала поймали тигровую акулу с африканским барабаном в животе. Традиционный музыкальный инструмент там-там обтягивают козлиной кожей. Видимо, это и привлекло акулу.



Белый медведь

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул В 2008 году в Норвегии нашли гренландскую акулу с останками белого медведя в животе. Этот вид акул может вырастать длиной до 6,4 метров. Обычно питаются тюленями. Могут попробовать и белого медведя - как показало вскрытие.



Пушечное ядро Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул В1832 году рыбаки из Вест-Индии (традиционное название Карибских островов — Gazeta.ua) достали из желудка акулы пушечное ядро. Предполагали, что оно было в теле раненого моряка, которым поживилась хищница.



Шуба Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул Из желудка тигровой акулы достали шубу. Хищная рыба подумала, что это животное. Шуба стала частью передвижной выставки об акулах, которую создали ученые музея естественной истории Лос-Анджелеса, США.



Северный олень Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул В брюхе гренландской акулы нашли целого северного оленя. Он был больным. Подошел к берегу и умер на берегу субарктических вод, предполагают. Там его акула и нашла. Запах гниющей плоти привлекает гренландских акул.



Конская голова Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

В Австралии поймали 3-метровую тигровую акулу. В ее животе нашли лошадиную голову. Есть подозрение, что конь пил воду возле берега, когда акула напала и откусила ему голову. В 2005 году в реке Брисбен в Австралии заметили акулу, которая тащила 500-килограммовую тушу коня, пойманного во время купания.



Видеокамера

Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул

Фотограф и дайвер Марк Таггарт скормил свою видеокамеру тигровой акуле. Мужчина погрузился под воду, чтобы поснимать подводных хищников в бухте Стюарта на Багамах. Раздраженная рыба проглотила камеру.



Номерной знак Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул В океан попадает различный мусор. Целые автомобили покоятся в океанских глубинах. Ученые считают, что номерные знаки от них привлекают акул своим мерцанием. Хищники думают, что сверкает рыбья чешуя. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20 акул поймали рыбаки за один день

Шина Автор: The Sun Показали 13 странных предметов, которые нашли в желудках акул Часть автомобильного колеса нашли в желудке тигровой акулы. Резиновые шины только на первый взгляд кажутся несъедобными. Такая жевательная резинка - то, что надо для острых зубов хищницы, шутят журналисты. Американка Лорен Биггерс из города Конро, штат Техас, поймала на удочку двухметровую акулу . Женщина с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они забросили удочки и рыбачили на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и начала тянуть рыбу, которая попалась на наживку. После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу.