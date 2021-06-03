Букингемский дворец запрещал нанимать меньшинства и "цветных"

Документ британского Национального архива показал, что этническим меньшинствам не позволяли работать в качестве домашней прислуги в 1960-1970-х / Британский Национальный архив

В издание The Guardian попал документ, в британской королевской семье запрещалось брать на работу иностранцев, этнические меньшинства и "цветных людей" в 1960-1970-х.

Соответствующий документ издание нашло в британском "Национальном архиве". Там говорилось, что этим категориям не позволено работать в качестве домашней прислуги для Ее королевского величества. Об этом пишет The Guardian.

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Эта новость наложилась на обвинения, выдвинутые несколько месяцев назад принцем Гарри и Меган Маркл, что вроде кто-то из британской королевской семьи, спрашивал у Маркл, не будет кожа их тогда еще не родившегося сына Арчи слишком темной. Мать Меган - афроамериканка. В королевской семье тогда отрицали обвинения в расизме, а брат Гарри, принц Уильям прямо сказал, что его семья - не расисты.

Согласно данным Guardian, главный финансовый менеджер королевы сообщил, что до сих пор "на самом деле не принято назначать цветных иммигрантов или иностранцев" на должности в Букингемском дворце.

Однако, по данным Guardian люди из этнических меньшинств начали работать во дворце с 1990-х. Сам дворец отказался отвечать на вопрос о запрете и о том, когда она была отменена, заявив, что до сих пор не вел учет расовой принадлежности работников.