Букингемский дворец запрещал нанимать меньшинства и "цветных"

 
Ексклюзивы
1/5
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
Просмотров: 171
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 171
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3 Просмотров: 2790
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 504
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 540
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 684
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 432
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 279
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 252
Фото
Все фото
6
5
3
9
7
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
Видео
Все видео
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 729
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1989
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 531
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1107
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 558
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 12:16

Букингемский дворец запрещал нанимать меньшинства и "цветных"

  Комментировать
Букингемский дворец запрещал нанимать меньшинства и &quot;цветных&quot;
Документ британского Национального архива показал, что этническим меньшинствам не позволяли работать в качестве домашней прислуги в 1960-1970-х / Британский Национальный архив

В издание The Guardian попал документ, в британской королевской семье запрещалось брать на работу иностранцев, этнические меньшинства и "цветных людей" в 1960-1970-х.

Соответствующий документ издание нашло в британском "Национальном архиве". Там говорилось, что этим категориям не позволено работать в качестве домашней прислуги для Ее королевского величества. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На британский престол взошла новая правительница

Эта новость наложилась на обвинения, выдвинутые несколько месяцев назад принцем Гарри и Меган Маркл, что вроде кто-то из британской королевской семьи, спрашивал у Маркл, не будет кожа их тогда еще не родившегося сына Арчи слишком темной. Мать Меган - афроамериканка. В королевской семье тогда отрицали обвинения в расизме, а брат Гарри, принц Уильям прямо сказал, что его семья - не расисты.

Согласно данным Guardian, главный финансовый менеджер королевы сообщил, что до сих пор "на самом деле не принято назначать цветных иммигрантов или иностранцев" на должности в Букингемском дворце.

Однако, по данным Guardian люди из этнических меньшинств начали работать во дворце с 1990-х. Сам дворец отказался отвечать на вопрос о запрете и о том, когда она была отменена, заявив, что до сих пор не вел учет расовой принадлежности работников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Букингемский дворец запрещал нанимать меньшинства и "цветных"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 5706
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4293
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 3501
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
4
 Просмотров: 3231
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 2925
Мир
Новый сайт Трампа закрыли после месяца работы
Новый сайт Трампа закрыли после месяца работы Просмотров: 18
Волонтеры отказываются помогать на Олимпийских играх в Токио - причина
Волонтеры отказываются помогать на Олимпийских играх в Токио - причина Просмотров: 54
Часть Франции может стать независимым государством
Часть Франции может стать независимым государством Просмотров: 306
Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов
Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов Просмотров: 162
Иностранка загремела в тюрьму. Причина поражает
Иностранка загремела в тюрьму. Причина поражает Просмотров: 486
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
3
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц
1
"Северный поток – 2" не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе
Голосов: 2679
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть