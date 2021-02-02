Бронированные машины с пулеметами и аэробика: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота

Спортсменка снимала видео тренировок на фоне бронированных машин с пулеметами. Фото: скрин с видео

В Мьянме в день военного переворота спортсменка Кин Нин Вай снимала видеоурок по аэробике. За ее спиной в это время ездили бронированные машины с пулеметами.

Видео с бодрыми танцами блогерши появилось в Twitter.

Под музыку женщина делала разминку и выполняла энергичные движения, не подозревая, что за ее спиной происходит военный переворот.

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В Twitter сцену назвали "вайбом 2021 года" и "величайшим произведением искусства XXI в."

По словам исследователя Bellingcat Эрика Толера, спортсменка занималась спортом недалеко от здания парламента Мьянмы.

Спортсменка заявила, что не подозревала о событиях в стране и не хотела делать из этого шутку. Она просто пошла на тренировку утром, как обычно.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Государственный переворот в Мьянме начался утром 1 февраля 2021 года, когда демократически избранные государственная советница Аун Сан Су Чжи, президент Вин Мьин и другие лидеры правящей партии были арестованы и задержаны вооруженными силами Мьянмы.