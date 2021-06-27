Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой Брижин пришли на избирательный участок в коммуне Ле-Туке. Супруги проголосовали во втором туре региональных выборов во Франции.

Первая леди появилась в стильном образе. Она посетила избирательный участок в черном жакете с золотой молнией и темно-синих джинсах-скинни. Дополнила аутфит замшевыми туфлями на шпильке и небольшой черной сумкой. Женщина аккуратно уложила волосы и сделала макияж смоки-айс.

Фото: Reuters

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Президент Франции надел классический темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

20 июня во Франции прошел первый тур выборов в Региональные советы и органов местного самоуправления. Они традиционно считаются генеральной репетицией перед выборами президента страны. Проголосовали также президент Франции и его жена. Для избирательного участка первая леди выбрала деловой повседневный блейзер Louis Vuitton, джинсы-скинни и белую футболку.