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воскресенье, 27 июня 2021 17:25

Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
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Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой Брижин пришли на избирательный участок в коммуне Ле-Туке. Супруги проголосовали во втором туре региональных выборов во Франции.

Первая леди появилась в стильном образе. Она посетила избирательный участок в черном жакете с золотой молнией и темно-синих джинсах-скинни. Дополнила аутфит замшевыми туфлями на шпильке и небольшой черной сумкой. Женщина аккуратно уложила волосы и сделала макияж смоки-айс.

Президентская чета проголосовала во втором туре региональных выборов во Франции
Фото: Reuters
Президентская чета проголосовала во втором туре региональных выборов во Франции
Президентская чета проголосовала во втором туре региональных выборов во Франции
Президентская чета проголосовала во втором туре региональных выборов во Франции

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Президент Франции надел классический темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

20 июня во Франции прошел первый тур выборов в Региональные советы и органов местного самоуправления. Они традиционно считаются генеральной репетицией перед выборами президента страны. Проголосовали также президент Франции и его жена.

Для избирательного участка первая леди выбрала деловой повседневный блейзер Louis Vuitton, джинсы-скинни и белую футболку.

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Дата
27
июня

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