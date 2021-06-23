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среда, 23 июня 2021 15:49

Британское минобороны: Россия врет об обстреле нашего военного корабля

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Британское минобороны: Россия врет об обстреле нашего военного корабля
Корабль HMS Defender был в Стамбуле ранее в этом месяце / Reuters

Великобритания опровергла сообщения России о том, что ее военные произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу в Черном море.

Министерство обороны России заявило, что британское судно HMS Defender вошло в российские территориальные воды недалеко от Крыма, когда российский патрульный корабль произвел предупредительные выстрелы, а истребитель сбросил бомбы на его пути. Об этом пишет ВВС.

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Однако британское минобороны заявило, что "относительно HMS Defender не было произведено предупредительных выстрелов". И додает, что судно шло в украинских территориальных водах.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы", - идет речь в заявлении британского Минобороны.

Минобороны заявило, что русские проводят учения по стрельбе в Черном море, и заранее предупредили об этом.

Атташе по обороне британского посольства в Москве вызван в министерство обороны России.

По данным британского посольства в Украине, ранее на этой неделе военный корабль находился в украинском порту Одесса. В нем говорится, что Великобритания и Украина подписали соглашение о совместном строительстве военных кораблей и строительстве двух военно-морских баз.

Военного судно HMS Defender - эсминец, входящий в состав британской авианосной ударной группы. Согласно информации Королевского флота, он выполняет миссию в Черном море.

Россия аннексировала Крым в Украины в 2014 году, но это не признано международным сообществом.

Россия заявила, что инцидент произошел у мыса Фиолент на юге Крыма, и заявила, что впоследствии британское судно изменило курс.

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