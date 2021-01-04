Британский суд отказал в экстрадиции Ассанжа в США

Джулиан Ассанж / Reuters

Британский суд отказал в экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В США заявили, что будут продолжать добиваться экстрадиции и американские прокуроры намерены обжаловать это решение в Высоком суде Лондона. Об этом пишет Reuters.

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Власти США обвиняют 49-летнего Ассанжа в 18 преступлениях, связанных с разглашением огромных массивов конфиденциальных военных документов США и дипломатических телеграмм, которые, по словам американских чиновников, подвергают опасности жизни людей.

Зато адвокаты Ассанжа домагаються освобождения клиента под залог. Тот большую часть последнего десятилетия провел в тюрьме или в добровольном заточении.

Риск совершения Ассанжом самоубийства в американской тюрьме строгого режима заставил британскую судью Ванессу Барайцер отклонить запрос о его экстрадиции. По ее словам, обвиняемый страдает от тяжелой депрессии и у него диагностировали аутизм. В мае 2019-го в его лондонской тюремной камере нашли лезвие бритвы, и он сообщил медицинскому персоналу о суицидальных намерениях.

Партнерша Ассанжа Стелла Морис, с которой у него двое детей, сказала, что это решение победа ее любимого, но угроза экстрадиции все еще нависает над ним.

"Я призываю президента США покончить с этим. Господин президент, разрушьте эти тюремные стены, пусть в наших маленьких мальчиков будет отец. Освободите Джулиана, освободите прессу", - сказала она.

Прокуратура США и представители западных служб безопасности считают основателя WikiLeaks неразумным и опасным противником государства, действия которого поставили под угрозу жизни агентов, имена которых фигурировали в его материалах.

Власти США заявляют, что более 100 человек получили риск раскрытия и около 50 получили помощь. Некоторые агенты покинули родные страны с семьями, чтобы переехать в США или другую безопасную страну.