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среда, 01 августа 2018 15:27

Британский парламент предупреждает об угрозе демократии

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Британский парламент предупреждает об угрозе демократии
Угроза демократии в интернете. Фото: businesslife.today

Серьезную угрозу демократии представляет большой объем дезинформации в интернете.

Об этом заявил председатель комитета Палаты общин британского парламента по вопросам культуреы, прессы и спорта Дамиан Коллинз. Также отметил, что люди едва отличают фейковые новости от правдивых, сообщает ВВС.

В докладе комитет призвал жестче регулировать социальные сети. В частности, стоит упомянуть, что в этом году лондонскую компанию Cambridge Analytica, которая занимается продвижением политической рекламы, обвинили в использовании личных данных десятков млн пользователей Facebook. Подозревают, что данные пользователей были нужны, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году, а также на результаты референдума Brexit в Великобритании.

Ранее британское правительство заявило о намерении ввести цифровую идентификацию всех предвыборных объявлений в СМИ. В таком случае все политические тексты, публикуемые в интернете, должны будут иметь зарегистрированных авторов, которые ответственны за них.

Члены комитета Палаты общин британского парламента по культуре рассмотрели данные по разных странам мира, в которых отмечались попытки повлиять на результат выборов с помощью социальных медиа. Комитету также предоставили сведения о том, как российские спецслужбы пытались повлиять на настроения избирателей путем размещения рекламных объявлений в Facebook.

"Если эти инструменты вмешательства настолько сильны, что могут проникать в сознание миллионов людей во всем мире путем нажатия кнопки, если ими можно пользоваться для распространения дезинформации без раскрытия ее источника, то мы имеем дело с серьезной угрозой нашей демократии", - заявил Коллинз.

В докладе отмечается, что все чаще люди узнают о событиях в стране не с помощью традиционных СМИ - телевидения, прессы и радио, - а с постов в соцсетях. А люди склонны верить такой информации, поскольку ее распространяют их друзья и родственники.

В то же время в сети существуют фейки в самых разнообразных форматах: от сатиры к сфабрикованным изображениям и откровенной пропаганды, отмечается в докладе.

Главная рекомендация комитета Палаты общин британского парламента по культуре - изменить избирательные законы, которые учли бы появление нового фактора в медийной сфере и его влияние на социальные и политические процессы.

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Комитет не раз приглашал для дачи показаний по безопасности данных граждан руководителя Facebook Марка Цукерберга, но он не соглашался. Однако свои показания дали бывший глава Cambridge Analytica Александр Никс, а также экс-сотрудник Кристофера Вайли, который первым рассказал о массовом сборе данных пользователей.

Особое внимание комитет обратил на роль британского предпринимателя Аррон Бэнкса, который сделал самое большее в британской истории пожертвование в фонд сторонников Brexit - 8,4 млн фунтов.

В докладе комитета отмечается, что Бэнкс не сумел доказать связь этих денег с его активами в Британии. В ведомстве подозревают, что он стремится скрыть масштаб своих связей с Россией, которые включали обсуждение потенциальных сделок в сфере добычи золота и алмазов.

"Если бы выяснилось, что Бэнкс получал прибыль от отношений с российскими гражданами, с которыми он встречался и обсуждал деловые планы, а потом использовал эту прибыль для пожертвований в фонд сторонников Brexit, это стало бы серьезным делом", - отметил Дамиан Коллинз.

Сначала речь шла об утечке данных 50 млн пользователей из разных стран Cambridge Analityca, однако позже Facebook сообщила, что на самом деле их было до 87 млн.

После разоблачения журналистами утечки данных Cambridge Analytiсa несколько разных стран также начали расследование, пострадали данные их граждан и было ли влияние на избирательные процессы. Это, в частности, США, Германия, Австралия, Индия и др.

10 и 11 апреля основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг дал показания в Конгрессе США по политике соцсети, которая оказалась в центре скандала по Cambridge Analytica. 23 мая Марк Цукерберг выступил в Европарламенте.

В мае компания Cambridge Analytica объявила о банкротстве и закрытии.

Британское Управление комиссара по вопросам информации стало первым ведомством, которое назначило американской компании Facebook штраф за утечку личных данных пользователей соцсети компании Cambridge Analytica. Штраф составляет $660 тыс.

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