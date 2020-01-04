Британская королева сфотографировалась с 6-летним наследником престола

В честь начала нового десятилетия королева Великобритании Елизавета II сделала официальный фотопортрет с тремя наследниками своего трона: 71-летним Чарльзом, 37-летним Уильямом и 6-летним Джорджем.

Фотографию улыбающихся прабабушки, деда, отца и сына было сделано перед Рождеством в Букингемском дворце, пишет Табло ID

Чарльз, Уильям и Джордж стоят, соответственно, первым, вторым и третьим в очереди к престолу. Тогда как Арчи Гаррисон, первенец принца Гарри и Меган Маркл - лишь седьмым.

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В Великобритании подсчитали доходы членов королевской семьи. В топе самых богатых отсутствует единственная дочь Елизаветы II Анна с мужем Тимоти Лоуренсом и сыном Питером Филиппсом, а также жена принца Эдварда Софи.