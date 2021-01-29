Британская королева ищет менеджера Instagram-страницы

Собеседования планируют провести в феврале 2021 года. Фото: pinterest.com

Королева Великобритании Елизавета II приглашает на работу специалиста по ведению Instagram.

Кандидат должен создавать контент для публичных аккаунтов Букингемского дворца, писать посты и видеоролики. Королева хочет держать всех сотрудников в курсе последних событий в резиденции.

Опубликовали объявление об открытой вакансии на сайте The Royal Household.

Елизавета II предлагает будущем работнику заработную плату в размере 27 тыс. фунтов стерлингов в год, а также льготы и различные бонусы.

Менеджер соцсети должен будет разрабатывать стратегию для продвижения и поддержки инициатив королевы.

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"Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях, от ежегодных мероприятий и брифингов до разовых кампаний, вы примените творческий талант и технические знания для создания разнообразных видео, анимации и иллюстраций. Нужно иметь высшее образование и свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы системным администратором, редактором веб-сайтов или социальных сетей", - отметили в объявлении.

Собеседования планируют провести в феврале 2021 года.

Недавно Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский сделали прививки от коронавируса. Вакцинацию провели в Виндзорском замке.