Британка стала звездой Pornhub не зная того

Жительница Британии случайно узнала, что стала звездой Pornhub. Фото с открытых источников.

Жительница Великобритании, которая представилась Софи увидела ролик с собой и своим бывшим бойфрендом на Pornhub.

О появлении порновидео на сайте с участием Софи ей рассказал парень ее сестры, рассказала она в эфире ВВС.

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Когда девушка зашла на Pornhub, то увидела, что ролик с ней был в десятке самых популярных на сайте. Она связалась с порносайтом с просьбой удалить видео, но пока этот вопрос не решен. Софи призналась, что была шокирована, когда увидела видео с собой. После того, что произошло, ее отношения с новым партнером испортились.

В частности, ситуация сильно повлияла на ее дочь-подростка. Отмечается, что ролики были сняты во время отношений Софи с бывшим партнером. Девушка говорит, что согласия на публикацию видео не давала.

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