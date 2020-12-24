Британка с 2 матками родила тройню

Британка родила тройню. Фото: sq.com

Британка 32-летняя Мелани Бассет, которая имеет 2 матки, смогла выносить и родить тройню. Малыши синхронно развивались в обоих органах.

Об этом сообщил Daily Mail.

О своей патологии женщина узнала 2016 года, когда впервые забеременела.

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По словам врачей, у женщины с 2 матками шанс родить тройню 1 на миллион. Такая патология повышает возможность выкидыша или преждевременных родов.

В Бассет и ее мужа до рождения тройняшек уже была дочь и сын. Сейчас пара воспитывает 5 детей.

В Британии 28-летняя жительница графства Стаффордшир родила девочку через 4 ч. после того, как узнала о своей беременности.